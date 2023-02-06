Гутерриш о войне в Украине: "Перспективы мира уменьшаются, а возможность эскалации растет"
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, говоря о войне в Украине, выразил опасение, что мир вступает в более "широкую войну".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на Генассамблее ООН.
"Перспективы мира и дальше уменьшаются. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие и дальше растут. Я боюсь, что мир не против своей воли скатывается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - заявил Гутерреш, говоря про войну РФ против Украины.
Он также подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, мир был бы гарантирован.