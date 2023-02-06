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Гутерриш о войне в Украине: "Перспективы мира уменьшаются, а возможность эскалации растет"

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гутерріш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, говоря о войне в Украине, выразил опасение, что мир вступает в более "широкую войну".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление генсека ООН Антониу Гутерриша на Генассамблее ООН.

"Перспективы мира и дальше уменьшаются. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие и дальше растут. Я боюсь, что мир не против своей воли скатывается в более масштабную войну. Я боюсь, что он делает это с широко открытыми глазами", - заявил Гутерреш, говоря про войну РФ против Украины.

Он также подчеркнул, что если бы каждая страна выполняла свои обязательства согласно уставу ООН, мир был бы гарантирован.

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Топ комментарии

  • lammer ya
    в ООН якась альтернативна реальність. Довбані наркомани.
  • Petrov Viktor
    И ты знаешь, секретарь ООН, почему эскалация, потому что безответственный импотент не может собрать волю в кулак и сразу дать отпор опасному кровавому маньяку. Поэтому на запах крови будут сбегаться такие же кровавые твари и предчувствуя лёгкую беззащитную поживу, создавать коалиции, пока не получится очередная мировая война с миллионами жертв.
  • Вал Кочин 16671b7d
    Чучало...
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