Папа Римский Франциск однозначно на стороне Украины, - посол Юраш

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш уверен, что позиция Папы Римского Франциска по отношению к российско-украинской войне однозначна – он на стороне Украины.

Об этом Юраш сказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Папа однозначно на стороне Украины, и даже те, не до конца понятные для украинского общества его модели и способы самовыражения, продиктованные любовью к Украине и желанием помочь. Можно дискутировать, устраивают ли эти модели нас, но в том, что его мотивация положительна, сомневаться нельзя", – сказал Юраш.

Он напомнил, что Папа Римский – не только глава Католической церкви, но и глава государства Ватикана, которое Украина раньше рассматривала как возможную площадку для переговоров с Россией.

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И в Ватикане хотят сохранить возможности для коммуникации, чтобы при необходимости стать такой площадкой.

"Где-то на пересечении таких интенций и моделируется позиция Папы", – сказал Юраш.

Он напомнил, что Папа Римский в прошлом году из-за войны отменил уже назначенную встречу с российским партиархом Кириллом (Гундяевым). По мнению Юраша, это был очень серьезный жест.

"Папа – глава церкви, для него встреча с, условно говоря, равнозначным духовным представителем из России была очень важна. Первая встреча патриарха Кирилла и Папы была в Гаване в 2016 году. И было желание с российской стороны развить эти отношения. Папа развалил эту площадку. , он сказал, что нет оснований для встречи", – сказал посол.