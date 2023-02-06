США в ООН: Действия РФ не свидетельствуют о стремлении к реальному миру

Действия России не свидетельствуют о заявленном ею "стремлении" к миру в Украине, поэтому любые разговоры и призывы о возможных мирных переговорах между Москвой и Киевом не имеют пока никакого основания.

Об этом заявила в понедельник постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Действия России – депортация детей, задержание судов с продовольствием, идущих из Украины, бомбардировка мирных жителей и критически важной инфраструктуры – это не действия страны, готовой к миру. Это не те действия, которые можно ожидать от члена Совета Безопасности",- подчеркнула представительница США на заседании СБ ООН.

Она обратилась к представителям стран, призвавшим "обе стороны" к переговорам с целью прекращения вражды.

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"Все – в руках одного человека, одного президента Путина. Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня, выведя свои войска из Украины", - отметила Томас-Гринфилд.

Она призвала ООН помочь пострадавшим от российской агрессии и подтвердить важнейшие принципы Устава ООН и международного права. В этом контексте представитель США отметила необходимость обеспечения для гуманитарных организаций беспрепятственного доступа к людям в районе боевых действий.

Она также выразила надежду на усиление международного взаимодействия по привлечению РФ к ответственности за ее преступления против украинского народа.