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Судно с БМП Bradley для Украины прибыло в Великобританию

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bradley,бредлі
6 февраля судно Arc Integrity, которое перевозит БМП Bradley для Украины из США, прибыло в Великобританию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным трекера Marine Traffic, судно, на котором было 60 БМП для Украины, днем прибыло в порт британского Сатугемптона.

Судно с БМП Bradley для Украины прибыло в Великобританию 01

Информация об отправке Bradley в Украину появилась еще 28 января. Транспортное командование ВС США показало загрузку Bradley в порту Чарлстона (Южная Каролина).

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    так бістро !!!???

    вранці показували погрузку, а ввечері вже чай пьють у британсько. Королеви

    ліверним ковбасам треба заново вчитись бліцкрігу
  • Tommy Lee
    Мабуть тихо відправили раніше. А завантаження для картинки показали в запису.
  • Igor Shevtsov
    вийшли з порту 2023-01-27 прибули в Саусамптон сьогодні. впринципі нормально.
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