Судно с БМП Bradley для Украины прибыло в Великобританию
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6 февраля судно Arc Integrity, которое перевозит БМП Bradley для Украины из США, прибыло в Великобританию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным трекера Marine Traffic, судно, на котором было 60 БМП для Украины, днем прибыло в порт британского Сатугемптона.
Информация об отправке Bradley в Украину появилась еще 28 января. Транспортное командование ВС США показало загрузку Bradley в порту Чарлстона (Южная Каролина).