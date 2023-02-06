Судно с БМП Bradley для Украины прибыло в Великобританию

6 февраля судно Arc Integrity, которое перевозит БМП Bradley для Украины из США, прибыло в Великобританию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным трекера Marine Traffic, судно, на котором было 60 БМП для Украины, днем прибыло в порт британского Сатугемптона.

Информация об отправке Bradley в Украину появилась еще 28 января. Транспортное командование ВС США показало загрузку Bradley в порту Чарлстона (Южная Каролина).

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