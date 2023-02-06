Эрдоган объявил семидневный траур по погибшим в результате землетрясения, жертв уже более 1600

В Турции объявлен национальный семидневный траур в связи с гибелью людей в результате сегодняшнего землетрясения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Anadolu.

Как объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, в течение недели траура будут приспущены национальные флаги по всей территории страны и на зданиях дипломатических представительств Турции за рубежом.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что к настоящему времени известно уже о 1651 погибшем и более 11 тысячах пострадавших. Он также объявил, что ведомство организует специальный корабль для массовой эвакуации травмированных людей в больницы в Мерсине, судно зайдет в порт Искендерун. Спасатели продолжают разбирать завалы.

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Напомним, утром 6 февраля юго-восток Турции всколыхнули несколько мощных землетрясений, магнитуда основного составила 7,7. В обеденное время толчки повторились, повлекшие новые разрушения.

В Турции к настоящему времени известно уже о более полутора тысяч погибших, в Сирии - более полутысячи.