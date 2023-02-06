История должна обязательно быть в национальном мультипредметном тесте, чтобы молодежь знала, почему сегодня война на полях Украины, - нардеп "ЕС" Сюмар

Фракция "Европейской Солидарности" не поддержала принятие в целом законопроекта об отмене государственной итоговой аттестации и утверждении порядка проведения национального мультипредметного теста (НМТ), поскольку считает, что предмет История Украины должен входить в мультипредметный тест.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Да, фракция Порошенко за то, чтобы история Украины была обязательным предметом.

Да, фракция "ЕС" за то, чтобы украинская молодежь знала почему сегодня война на полях Украины и как много веков азиатская московия пытается завладеть Украиной.

Мы за то, чтобы украинцы понимали причинно-следственные связи в общественных отношениях, потому что у всех есть свое начало и свои причины.

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И так, с 2014 года ребята в АТО просили меня больше всего книги по… истории. В том числе Донбасс. Чтобы понимать, почему они умирают за эту землю…

Я понимаю попытки нивелировать украинскую историю от екатерины и ленина. Но сейчас это делает украинский министр Шкарлетт, который такими попытками вполне может считаться российским агентом.

Поэтому верните во ВНО историю Украины. Мы должны ее знать в совершенстве. Чтобы быть украинцами…" – объяснила Сюмар.



