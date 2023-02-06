После трагедии в Броварах министрам запретили летать на вертолетах, - Клименко

После трагедии в Броварах, произошедшей 18 января, министрам запретили летать на вертолетах. Пока им разрешено передвигаться только на автомобилях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас проверяются все вертолеты, которые есть в системе Министерства внутренних дел Украины.

"Система безопасности полностью пересмотрена. Те вертолеты, Airbus 225, сейчас находятся на аэродромах, работают специалисты. Мы проверяем все вертолеты, которые были в системе МВД. Этот процесс затянется на месяц или на два, пока мы не установим с иностранными экспертами, что они безопасные. Если рассматривать версию, что это неисправность вертолета", - заявил Клименко.

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Он добавил, что должностным лицам запретили летать на вертолетах до конца расследования авиакатастрофы.

"С другой стороны, мы запретили руководителям передвигаться на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока мы не завершим расследование и точно не узнаем о причинах катастрофы", - заявил Клименко.

Напомним, с утра 18 января в Броварах летательный аппарат упал на объект социальной инфраструктуры. Позже стало известно, что вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом.

Впоследствии стало известно, что в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД. По уточненной информации, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек.