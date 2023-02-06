Из-за морозов нагрузка на систему увеличится, возможны более длительные отключения, – Yasno

Эта неделя, по прогнозам, будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что придется использовать более длительные отключения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, на вторник Укрэнерго предоставил следующие ограничения:

Киев: 1147 МВт в день и 768 МВт ночью,

Днепр: 1707 МВт в день и 1652 МВт в ночь.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. По всей вероятности, коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация возросла, но из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не позволяют системе работать полноценно.

Кроме того, снег и мороз могут являться причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу бережно пользоваться электроприборами. В случае аварий обращайтесь к ОСМД или к коллегам по ОСР", - написал Коваленко.

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