Фон дер Ляйен о трибунале для РФ: У нас есть политическая воля, осталось найти способ

Евросоюз намерен привлечь Россию к ответственности за преступление агрессии против Украины и создать для этого соответствующий трибунал.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе 9 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Она отметила, что для того чтобы совершенные преступления не остались безнаказанными, нужен комплекс шагов. Во-первых, это документирование преступлений, во-вторых, совместная работа прокуроров, для чего и создают соответствующий центр в Гааге.

"Дальше нужно будет создать трибунал. Сейчас продолжаются обсуждения того, какой будет структура этого трибунала. Однако уверяю вас, Владимир, у нас есть политическая воля привлечь виновников к ответственности, в частности – за преступление агрессии. У нас есть политическая воля, осталось найти способ это сделать", – заявила она.

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