Оккупанты ночью ударили ракетами по критической инфраструктуре Харькова

Сегодня ночью, 10 февраля, россияне нанесли примерно 10 ракетных ударов по Харькову. В городе перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"В четыре утра серия ударов по Харькову. Враг бил по объектам критической инфраструктуры. Могут быть перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением.

О жертвах и разрушениях информация пока уточняется", - написал он.

Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, оккупанты нанесли удары по критической инфраструктуре. Зафиксировано около 10 взрывов.

"В некоторых районах перебои с электроэнергией. На местах взрывов уже работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

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