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Военные РФ совершили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Запорожья, за час зафиксировано 17 прилетов

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вибух,обстріл
Сегодня ночью, 10 февраля, россияне за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Путинские ублюдки устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Володимир Бондаренко df2565cf
    Щасти Вашому синові. Хай Бог береже його і всіх наших захисників.
  • Alfa Alpha
    А ведь кто-то, ****, продолжает наводить!
  • Володимир Бондаренко df2565cf
    В заголовку помилка.
    Правильно не "військові рф", а кацапські терористи, або москальські терористи.
    Військові не воюють з цивільними.
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