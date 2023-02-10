Военные РФ совершили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Запорожья, за час зафиксировано 17 прилетов

Сегодня ночью, 10 февраля, россияне за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева.

"Путинские ублюдки устроили Запорожью массированную атаку. За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов - это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения.

Уроды коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

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