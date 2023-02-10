ВСУ отразили атаки врага в районах 12 населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, - Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 8 населенных пунктов в Донецкой области, 2 – в Луганской и 2 – в Харьковской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 10 февраля по поводу российского вторжения.

Так, начались триста пятьдесят вторые сутки российского широкомасштабного вторжения.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременной, Бахмута, Авдеевки, Опытного, Марьинки и Угледара. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Стельмаховка и Диброва - Луганской и Федоровка, Красная Гора, Бахмут, Ивановское, Авдеевка, Красногоровка, Парасковиевка и Пречистовка в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 52 авиационных и 6 ракетных ударов, 2 из которых - по гражданской инфраструктуре города Краматорск Донецкой области. Также оккупанты произвели 63 обстрела из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Обстрелам подверглись районы 27 населенных пунктов. Среди них Сеньковка и Гай Черниговской области; Нововасильевка, Студенок, Волфино, Басовка, Николаевка, Александровка, ВеликаяПисаревка на Сумщине и Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Малые Проходы, Старица и Двуречаная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое поражение попали районы населённых пунктов Синьковка, Купянск, Песчаное, Берестово, Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Краснопоповка, Диброва и Серебрянское лесничество Луганской области и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Николаевка, Спорное, Васюковка, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Часов Яр, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Александро-Шультино, Торецк, Пивничное и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали Каменка, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Новомихайловка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар.

На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Времовка и Новополь на Донетчине и Темировка, Ольговское, Староукраинское, Гуляйполе, Красное, Степное, Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка, Малая Токмачка и Чаривное на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского огня пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе: Качкаровка, Токаревка, Веселое, Антоновка, Садовое, Камышаны, Берегово и Херсон.

Российские захватчики продолжают проводить фильтрационные мероприятия на временно оккупированой территории Херсонской области. Так, в городе Голая Пристань сотрудники ФСБ Российской Федерации проводят проверки документов и личных вещей местных жителей, особое внимание уделяют телефонам.

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В целях восполнения потерь, в населенный пункт Мирное Запорожской области, российские оккупанты привезли наемников из так называемого ЧВК "Вагнер", из числа завербованных заключенных.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 3 БпЛА противника. По предварительной информации, 2 типа "Орлан-10" и 1 "Орион".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления врага, 5 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию ПВО противника.