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Большинство стран мира давно списали нынешнее российское руководство со счетов, - Зеленский

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Президент России Владимир Путин ведет себя как глава нацистской Германии Адольф Гитлер во время Второй мировой войны. Большинство стран его списали со счетов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Der Spiegel.

По мнению Зеленского, аппетиты нынешнего президента России невозможно удовлетворить.

"Украинцы не простят Путина. Да и большинство стран мира уже давно списали нынешнее российское руководство со счетов.

Это напоминает мне конец Гитлера: когда он проиграл мировую войну, он все еще продолжал бомбить Лондон. Он сделал это, хотя и не был глуп", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, что между ним и Путиным - огромная пропасть, как политическая, так и историческая.

"Это вопрос мировоззрения. И результатом Путина мировоззрения являются: разрушенные территории, пренебрежение международным правом, правами человека, пренебрежение ко всему живому. Неважно, сколько еще людей вы отправите на смерть, вы боретесь за свое место", - сказал президент.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    А Зеленський не помічає, що "списують з рахунків" і його? І його "ділові поїздки" - лише "опереткові вистави", що не дають ніякої практичної користі? Бо усі практичні питання вирішуються через Залужного Шапталу і … Порошенка! А "Блазень" - лише "пальтрєт"! "Вивіска" України у світі - бо українцям вона потрібна для "придання легітимності державі" От його і терплять…
  • 5 копійок
    Найзеленіший наважився сказати про *****, а не про ту сторону? А шо сі стало?
  • Владимир Сухов e5dee246
    На Єрмака з Зелею теж ніхто не ставить !
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