Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
10 9158
По состоянию на утро 10 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 135 740 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 135 740 (+730) человек ликвидировано,
- танков - 3258 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6471 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 2251 (+7) ед,
- РСЗО - 463 (+0) ед,
- средства ПВО - 233 (+1) ед,
- самолетов - 295 (+0) ед,
- вертолетов - 286 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1970 (+3),
- крылатые ракеты - 796 (+0),
- корабли/катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5126 (+5) ед,
- специальная техника – 211 (+0).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.