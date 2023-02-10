Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 10 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 135 740 человек.