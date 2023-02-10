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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 10 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 135 740 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 135 740 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 3258 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6471 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2251 (+7) ед,
  • РСЗО - 463 (+0) ед,
  • средства ПВО - 233 (+1) ед,
  • самолетов - 295 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1970 (+3),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли/катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5126 (+5) ед,
  • специальная техника – 211 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 135 740 человек (+730 в сутки), 3258 танков, 2251 артсистема, 6471 бронированная машина 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

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