Россияне обстреляли три района Днепропетровщины, поврежден объект энергетической инфраструктуры, 1 человек получил ранения

Ночью оккупанты атаковали Днепропетровскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

Напряженная ночь с двумя сигналами воздушной тревоги.

Вчера вечером военные из ВК "Восток" удачно подстрелили все вражеские БПЛА, которые выпустили по области.

В Криворожском районе зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Есть существенные разрушения. Один сотрудник предприятия получил ранение, ему оказана помощь. Госпитализация, к счастью, не понадобилась. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.

В Новомосковском районе обломки ракеты упали на жилой 2-этажный дом. Там произошел пожар, который уже потушен. Люди не пострадали.

К утру враг нанес удар по Никопольскому району, попали по территории Покровской громады. Обследование территории обстрела еще продолжается, последствия выясняются. Предварительно – никто не пострадал", - говорится в сообщении.

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