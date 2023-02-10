Россияне обстреляли три района Днепропетровщины, поврежден объект энергетической инфраструктуры, 1 человек получил ранения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
Напряженная ночь с двумя сигналами воздушной тревоги.
Вчера вечером военные из ВК "Восток" удачно подстрелили все вражеские БПЛА, которые выпустили по области.
В Криворожском районе зафиксировано попадание в объект энергетической инфраструктуры. Есть существенные разрушения. Один сотрудник предприятия получил ранение, ему оказана помощь. Госпитализация, к счастью, не понадобилась. В настоящее время идет ликвидация последствий атаки.
В Новомосковском районе обломки ракеты упали на жилой 2-этажный дом. Там произошел пожар, который уже потушен. Люди не пострадали.
К утру враг нанес удар по Никопольскому району, попали по территории Покровской громады. Обследование территории обстрела еще продолжается, последствия выясняются. Предварительно – никто не пострадал", - говорится в сообщении.