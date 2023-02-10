За прошедшие сутки россияне убили 2 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 9 февраля, российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 9 февраля россияне убили 2 жителей Донбасса - в Плещеевке.

Еще 11 жителей области получили ранения", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.