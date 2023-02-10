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Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине. ФОТО

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Сегодня ночью, 10 февраля, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область с помощью дрона, возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района".

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Аж туди долетіли і ніхто їх не зафіксував ?
  • Nikolai Chizhevsky
    один един дрон залетів і дали досягти те що і хотів пів України вчора знали онлайн де збивають і Дніпро ппо збило а на Хмельничінні прое*али
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Читаю, що дрони активно погуляли по Україні, так де заявлені протидронові бригади чи їх керівництво зе слухало в вояжі по країнам.
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