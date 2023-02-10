Оккупанты атаковали дронами объект критической инфраструктуры на Хмельнитчине. ФОТО
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Сегодня ночью, 10 февраля, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область с помощью дрона, возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.
"Ночью враг в очередной раз атаковал нашу страну "Шахедами". Около 04:00 утра произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района".
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.