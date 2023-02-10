По всей Украине воздушная тревога (обновлено)

Враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Имеется большая угроза ракетного удара.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал КГВА.

По его словам, главной целью шахедов, которые россияне ночью запустили на территорию Украины, была разведка расположения украинских ПВО. После этого россияне ударили по Харькову, Запорожью и Днепру.

"На данный момент враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95, которые могут нести на борту крылатые ракеты. Есть большая угроза ракетного удара. Поэтому еще раз подчеркиваю – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. При объявлении тревоги немедленно направляйтесь в укрытие", - написал Попко.

По состоянию на 8:30 согласно карте воздушных тревог, тревога объявлена по всей территории Украины.

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ОБНОВЛЕНО

Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применили экстренные отключения света.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ракеты запустили двумя волнами.

В Харькове из-за удара, произошедшего около 10:30, ранены 8 человек.

Взрывы раздались в Кривом Роге. В Киеве и области, а также в Полтавской области сообщили о работе ПВО. Позже стало известно также о работе ПВО во Львове, на Ивано-Франковщине и Виннице. В Хмельницком после взрыва часть города осталась без электроснабжения, еще одну ракету и один "шахед" в Хмельницкой области сбили силы ПВО.

В Киеве обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе.

Также россияне около 10 утра нанесли удар по критической инфраструктуре Харькова, поэтому могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами.

Российская ракета также зафиксирована в воздушном пространстве Молдовы, это подтвердило тамошнее министерство обороны. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, два российских "Калибра" пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.