Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света

Утром 10 февраля в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Из-за угрозы ракетной атаки в некоторых регионах применены экстренные отключения света.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.

Также в компании призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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