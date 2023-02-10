Макрон хочет забрать у Путина главную французскую награду – орден Почетного легиона
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Лига.нет.
Путин получил орден Почетного легиона, высшую награду французской системы наград, в 2006 году, когда у Москвы улучшились отношения с Парижем и Западом.
Путин получает Орден почетного легиона от тогдашнего президента Франции Жака Ширака
Но после того, как в прошлом году Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину, связи практически разорвались.
France24 напоминает, что 8 февраля Макрон наградил орденом Почетного легиона президента Владимира Зеленского, теперь ему предстоит официально лишить Путина этой награды.
Выступая после саммита ЕС, Макрон признал, что вопрос о награде Путина является "символическим, но важным".
И хотя Макрон сказал, что считает, что имеет право отозвать награду, он добавил: "Это не решение, которое я принял сегодня".
Такие решения, по его словам, "всегда имеют смысл, и я думаю, что вы должны найти правильный момент для их принятия".