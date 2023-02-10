Украина сделала официальный запрос Нидерландам о передаче истребителей F-16
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает NOS.
По словам Оллонгрен, просьба понятна, но ее нелегко выполнить.
"Мы должны обсудить наличие F-16 с американцами и другими союзниками. И мы должны серьезно смотреть на последствия, это не может произойти за одну ночь. Мы должны быть честными в этом отношении" - сказала министр.
"Мы очень серьезно относимся к запросу, но вопрос истребителей решается не так просто" - добавила она
Прежде чем украинская армия сможет использовать истребители, солдаты должны пройти соответствующую подготовку. А самолет является оборонной системой США, поэтому на него нужно разрешение от американского правительства.
Оллонгрен не исключает, что в долгосрочной перспективе Украина станет одной из стран, где будут использоваться F-16. "Страна все равно больше никогда не сможет покупать российские истребители, как это было раньше" - отметила она.