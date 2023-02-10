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СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц. ФОТОрепортаж

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Служба безопасности и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генпрокурора проводят обыски на таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что обыски производятся по всей вертикали таможни.

"В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ривненской и Закарпатской региональных таможнях Украины".

Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью приостановки незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

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СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 01
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 02
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 03
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 04
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 05
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 06
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 07
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 08
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 09
СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц 10

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  • Виктор Ле 97720435
    Не там шукаєте. Потрібно вдома проводити обшуки і вигрібати бабло з диванів.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    В мене один знайомий допомогу - гаджети для ЗСУ завозить: планшети, ноутбуки і т.п.
    Прийшли до нього з податкової, кажуть "50% - нам, 50% - тобі".
    А ви кажете "війна"...
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