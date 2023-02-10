СБУ и ГБР проводят обыски по всей вертикали таможни: Разоблачены теневые схемы - до 10 миллиардов убытков в месяц. ФОТОрепортаж

Служба безопасности и Государственное бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генпрокурора проводят обыски на таможне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что обыски производятся по всей вертикали таможни.

"В настоящее время начались обыски в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ривненской и Закарпатской региональных таможнях Украины".

Также установлено около 50 субъектов хозяйственной деятельности, помогающих таможенникам реализовывать теневые схемы. В настоящее время их деятельность заблокирована. Сотрудники правоохранительных органов работают на отдельных участках государственной границы Украины и в пунктах пропуска с целью приостановки незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после завершения первоочередных следственных действий будет предоставлена более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками Гостаможслужбы и деятельности ее территориальных органов.

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