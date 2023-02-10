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Украина готова бить по Крыму британскими ракетами, - The Times

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гарпун,harpoon
Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по временно оккупированному Россией Крыму.

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине больше военной помощи. Сейчас, по данным The Times, ведутся дискуссии о том, должна ли эта помощь включать противокорабельные ракеты Harpoon или Storm Shadow класса "воздух-земля".

The Times напомнила о словах Зеленского, что оружие большей дальности западных союзников нанесет удар "вглубь оккупированных территорий".

Источники в украинской обороне подтвердили The Times, что Киев готов использовать дальнобойные ракеты для ударов по Крыму.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Пустопорожні балачки в той час як кацапи в даний момент обстрілюють Україну ракетами.
  • Виктор Бороветский
    "Купілі квартіру окнамі на набєрєжную, встрєтім старость с відамі на морє!". На обісрані кущі ти дивитимишся, на перекошені курятники і смітники. Оркоестети *****.
  • FT FT
    Меньше бы пи***дели а больше делали. А то постоянно как бы спрашивают у ***** разрешение на етом все и заканчивается. Если на то пошло то могли бы уже в карпатских шахтах выкопать британские ракеты и сказать что ето Украина их делает. Пускай кацапоиды хоть пообсераются довазывая что ето не так. Тем более что они сами 8 лет рассказывали что донецкие шахтеры откопали танки и грады а разийских войск в крыму и на дамбасе нет
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