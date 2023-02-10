Кадыров получил от парламента Чечни звание "отец народа" - "Мехк-Да"

Парламент Чечни единогласно утвердил поправки к республиканской конституции, согласно которым устанавливается должность главы региона на чеченском языке - "Мехк-Да".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Радио Свобода.

Дословно "Мехк-Да" переводится как "отец края". Это словосочетание используется в значении "отец народа".

Поправки к конституции Чечни были предложены главой местного парламента Магомедом Даудовым. После того, как на одну из них, наделяющую Рамзана Кадырова титулом "отец народа", обратили внимание СМИ, депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов заявил, что "Мехк-Да" переводится с чеченского на русский как "высшее должностное лицо республики" .

"Понятие "Мехк-Да" полностью передает роль главы Чечни как защитника религии, народа, его интересов, культуры, истории, традиций и обычаев", – написал Делимханов в телеграм-канале.

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Рамзан Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Правозащитники неоднократно обвиняли его в нарушениях прав человека, а также в похищениях и убийствах своих критиков. Против главы Чечни ввели санкции ЕС, США и ряд других стран.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Кадыров стал одним из главных пропагандистов войны. Руководитель Чечни регулярно отчитывается об отправке наемников на фронт, а также угрожает расправой высшим должностным лицам Украины.