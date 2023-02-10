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Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - "Укрэнерго"

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енергетика
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"Продолжается 14 массированная террористическая ракетная атака на энергосистему Украины. К сожалению, имеем попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

Кроме того, ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру дронами и ракетами, направляя их на электростанции и объекты системы передачи", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что для минимизации возможных последствий атаки и сохранения энергосистемы "Укрэнерго" принимает необходимые превентивные меры, применяются аварийные отключения.

Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры, что привело к перебоям, - Укрэнерго 01

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Топ комментарии

  • Berrimor Cute
    Повідомили? Взагалі-то йде війна і окупант бомбить кожну секунду, коли може це зробити. Для цього не повідомлення якісь читають, а ппо змальовують засобами електронної розвідки.
  • Vitaminum D
    Они обстреливают каждые 10-14 дней независимо от того какая там ситуация и кто что говорит. Копят 40-50 ракет и высирают
  • Garry Grant
    Возле каждого урода,который треплется про нормализацию в энергосистеме Украины надо приставить сбушника с пистолетом.
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