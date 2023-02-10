Обломки российской ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе Киева, - Кличко (обновлено)
14 0676
В результате падения обломков российской ракеты повреждены авто и крыша частного дома в Голосеевском районе.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Обломки ракеты повредили авто и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" – отметил глава города.
В то же время в КГВА заявили, что обломками повреждены два автомобиля, дом и электросети.
Информация о пострадавших уточняется.