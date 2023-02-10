Ночью оккупанты выпустили до 35 ракет С-300 по Запорожской и Харьковской областях, - Воздушные силы

Ночью 10 февраля россияне нанесли удары ракетами С-300 по населенным пунктам Харьковской и Запорожской областей.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Взрывы, которые звучали сегодня, — это последствия ракет зенитных ракетных комплексов С-300, которыми противник бил по Харьковской области из района Белгорода и из Запорожской области из района оккупированного Токмака. Это, вероятно, был рекордный удар. Потому что россияне выпустили до 35 зенитных по Запорожской и Харьковской областях. Они используют это оружие в качестве террора. В то время, когда мы с помощью С-300 сбиваем вражеские ракеты, Россия запускает их по густонаселенным городам. И чем дальше расположено место запуска этих ракет, тем более неточно они попадают по потенциальным целям врага, — отметил спикер Воздушных Сил.

Кроме того, представитель сообщил, что мы имеем полное право давать отпор и уничтожать пусковые установки, где бы они ни были.

"Ежедневно наши истребители бьют по этим зенитным ракетным комплексам противорадиолокационными ракетами HARM. Но пока этого мало, нужно более мощное оружие и адекватный ответ врагу, терроризирующему мирных жителей", — добавил Игнат.

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