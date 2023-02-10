Две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, - Залужный
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Ракеты были запущены из акватории Черного моря.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - говорится в сообщении.
По данным Залужного, ракеты были запущены из акватории Черного моря.