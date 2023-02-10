Две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы, - Залужный

Ракеты были запущены из акватории Черного моря.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 10 февраля, в 10:18 две российские крылатые ракеты "Калибр" осуществили пересечение Государственной границы Украины с Республикой Молдова. Ориентировочно в 10:33 эти ракеты пересекли воздушное пространство Румынии. После чего снова зашли в воздушное пространство Украины в точке пересечения границ трех государств", - говорится в сообщении.

По данным Залужного, ракеты были запущены из акватории Черного моря.

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