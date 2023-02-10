"Слуги" хотят наказывать депутатов, которые быстро рассказывают о решениях Рады. (дополнено)
Карточка законопроекта №9005 опубликована на сайте Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сделали законопроект для лечения синдрома острого недержания информации у нардепов", - написала в фейсбуке "слуга народа" Марьяна Безуглая.
Авторы законопроекта предлагают утвердить, что во время действия военного положения в Украине народному депутату запрещается распространять любым способом информацию о времени, месте, ходе и результатах проведения (продолжения) пленарного заседания ранее чем через один час после закрытия этого пленарного заседания или объявления перерыва в продолжающемся пленарном заседании.
Соответствующие изменения должны быть также внесены в регламент Рады.
Если депутат нарушит это требование, Рада может лишить его права участвовать в пленарных заседаниях сроком до 5 дней.
За эти дни такому народному депутату не выплачивается заработная плата и не производятся выплаты, связанные с исполнением депутатских полномочий в соответствии с законом.
Также такой депутат обязан будет покинуть пленарное заседание, если это поддержит не менее 1/3 его коллег.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ заседания Верховной Рады проходят в закрытом режиме. Некоторые депутаты сообщают о решении парламента в социальных сетях.
Предложение "слуг" прокомментировали нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко и нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, обычно оперативно сообщающие о решении парламента в социальных сетях.
"По сути, запрещается публикация информации о том, какие законопроекты приняты, кто голосовал и как, кого куда назначили и так далее. Это делают два депутата: я и Железняк. Мы информируем общество и рассказываем, что происходит в Раде. В законе пишется, что можно публиковать через час после окончания заседания, так мы так и делаем уже. Но COMRAD Безуглая хочет запретить нам это делать", – написал Гончаренко.
Он призвал не забывать, что украинское общество – демократическое, и закрыться от избирателя у депутатов не получится. "Полусокровенная работа парламента без общественного обсуждения грозит принятием законов, разбалансирующих систему сдерживаний и противовесов. А также это может отвергнуть развитие демократии в Украине на годы назад", - считает Гончаренко.
Его коллега Ярослав Железняк отметил, что из уважения авторов законопроекта воздержится от резких комментариев. Иронически заметил, что именно такие первоочередные инициативы и возникают во время войны.
"Я готов и дальше не критиковать инициативу, не блокировать его, не забросать правками, даже (!!!) поддержать в первом чтении, при одном условии….. докладчиком назначить в Парламенте нашу уважаемую коллегу – соавтора законопроекта Марьяну Безуглу) Тем более , это вопрос национальной безопасности! Уверен, что эти 2 минуты стоят любых ограничений", - иронизирует Железняк.