Силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 "шахед" над Хмельнитчиной, есть попадание в объект критической инфраструктуры
2 2224
Сегодня, 10 февраля, оккупанты атаковали Хмельнитчину.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахед.
Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады.
Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", - говорится в сообщении.