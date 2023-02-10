Силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 "шахед" над Хмельнитчиной, есть попадание в объект критической инфраструктуры

Сегодня, 10 февраля, оккупанты атаковали Хмельнитчину.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гамалий, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, в Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 1 крылатую ракету и 1 шахед.

Но, к сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры Хмельницкой громады.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет. Материальный ущерб подсчитывается", - говорится в сообщении.

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