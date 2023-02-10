Минобороны Молдовы подтверждает нарушение воздушного пространства страны российской ракетой

В министерстве обороны Молдовы подтвердили информацию о нарушении воздушного пространства страны российской ракетой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Ответственные структуры учреждения в 10:18 обнаружили ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над городом Мокрая Приднестровского региона, а впоследствии над городом Косеуц Сорокского района, направляясь в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Минобороны Молдовы отметили, что в сотрудничестве с ответственными структурами страны внимательно следят за ситуацией в регионе и решительно осуждают нарушения воздушного пространства Республики Молдова.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

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