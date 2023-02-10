Украинская ПВО могла сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией, но не сделала это из-за угрозы населению, - Воздушные силы
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Воздушные силы Украины могли сбить вражеские ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.
Игнат добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.
Напомним, ранее стало известно, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы. Эту информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подтвердили и в министерстве обороны Молдовы.