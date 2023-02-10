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Украинская ПВО могла сбить российские ракеты над Молдовой и Румынией, но не сделала это из-за угрозы населению, - Воздушные силы

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юрій,ігнат
Воздушные силы Украины могли сбить вражеские ракеты, находившиеся в воздушном пространстве Румынии и Молдовы.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии Украинской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, Воздушные силы могли сбить эти вражеские ракеты, но понимали риски и угрозы населению иностранного государства, поэтому этого не сделали сразу.

Игнат добавил, что Россия не в первый раз устраивает провокации с нарушением воздушного пространства иностранных государств. В частности, ранее это было зафиксировано в Молдове.

Напомним, ранее стало известно, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы. Эту информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного подтвердили и в министерстве обороны Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В воздушном пространстве Молдовы зафиксирована российская ракета, - Ким

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Топ комментарии

  • Alex Smith bb5fe51c
    Хватит вилять. У нас эти ракеты сбили? Или нашему населению гибнуть можна за других?
  • Андрей Ивашкевич
    А румини повітряний коридор для рашистських ракет надали чи як це розуміти? Країна НАТО.
  • Микола Папізже
    сумніваюсь. кацапи скажуть. ми нє хатєлі, німці скажуть, ну ладно.
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