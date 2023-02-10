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Пятничный обстрел со стороны РФ - реакция на поездку Зеленского в Европу, - Маасикас

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маасікас
Массированный ракетный удар России по территории Украины утром 10 февраля похож на реакцию Кремля на успешный визит Зеленского в европейские столицы.

Об этом пишет в твиттере глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Массированные авиаудары по всей Украине с самого утра. Как будто реакция на очень успешные визиты Владимира Зеленского в европейские столицы в последние дни, где его принимали как члена семьи. Как и в случае с предыдущими подобными ударами, нет никакого шанса сломить решимость украинцев", – написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, российские ракеты при обстреле пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии. Воздушные силы Украины могли бы сбить их, но не стали этого делать с учетом рисков для населения иностранных государств.

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Топ комментарии

  • Breaking Bad
    Сколько можно уже придумывать этот бред. Все пытаются привязать агрессию кацапстана к каким-то событиям, логику найти... Зачем вы ищете логику в действиях маньяка? Ее нет! Не было бы одного события - было бы другое, а обстрел был бы по-любому!
  • FT FT
    А до етого рашисты не обстреливали украинские города? Все стараются обяснить росийский фашизм какими то провокациями. Вместо того чтобы признать рашистов неадекватными фашистами нападающих без причины.
  • Лаур
    Пох на кацапську "реакцію" - яка реакція на " реакцію" - знов сльозно-сопливий відосік і "ракети вже закінчуються..." ?
    З.І. Де ті підводні дрони, на які вся країна збирала і де ті бпла на 1000 км ...
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