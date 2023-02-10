Во Львовской области на дорогу упала российская ракета, трасса Киев-Чоп перекрыта, - ОВА

Во Львовской области возле населенного пункта Кизлов упала и не взорвалась вражеская ракета, перекрыли движение по автодороге Киев - Чоп.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Золочевском районе, недалеко от села Кизлов, ракета оккупантов упала возле автобусной остановки. Не взорвалась. Чрезвычайники работают над ее обезвреживанием. По предварительной информации, жертв или пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что патрульные направляют автомобили, следующие из Киева, через населенные пункты Буск и Красное. Транспортные средства, которые едут в направлении столицы, патрульные направляют через населенный пункт Великоселки, на автодорогу Тернополь – Львов – Рава-Русская.

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