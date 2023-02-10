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Есть попадание в объекты энергетики в шести областях, самая плохая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях, - Галущенко

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пожежа,енергетика
10 февраля российские захватчики совершили очередную массированную ракетную и дроновую атаки на объекты энергетики Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ.

"Есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах. Самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении.

Галущенко отметил, что благодаря успешной работе ПВО и заранее техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины. Энергетики работают нон-стоп над возобновлением энергоснабжения.

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Топ комментарии

  • Alex_Dimitrov
    По Харькову и Запорожью 35 штук С-300 которые наше ПВО перехватить не может врубили, плюс еще утром добавили немного, поэтому и проблемы. И попали в Хмельницком это да. За сим все "успехи" от очередного массированного удара и закончились. Слава ЗСУ и отдельно - ПВО молодцы.
  • 5 копійок
    У мене світло поки що є. Раби крутять генератор.
  • Leon Renk bcc9a743
    Так ти кацапів наловив в рабство?...))...
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