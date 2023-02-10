Румыния не подтверждает, что российская ракета пересекла ее воздушное пространство.

Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

Об этом в министерстве сообщили по запросу румынской редакции Радио Свобода, сообщает Цензор.НЕТ.

"Информация о пролетевшей над воздушным пространством Румынии российской ракете не подтверждается", - ответили в министерстве на запрос журналистов.

В ведомстве заявили, что позже предоставят обновленную информацию.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время утренних обстрелов 10 февраля российские ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы и Румынии.

Молдова подтвердила нарушение своего воздушного пространства российской ракетой.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что ПВО Украины могло бы сбить ракеты над Румынией и Молдовой, но не стала делать этого с учетом рисков для населения иностранных государств.

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