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Китай купит у Ирана 15 тыс. беспилотников

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бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід
Иран поставит КНР 15 000 беспилотников. Большую партию дронов Пекин должен получить в ближайшее время.

Об этом сообщило издание Middle East Monitor со ссылкой на агентство Iran International, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По словам официального представителя Ирана, Китай является одним из ведущих покупателей беспилотников иранского производства.

Он отметил, что большую партию должны отправить в Пекин на фоне споров по поводу поставок дронов Тегераном в Россию.

Неназванный советник министра разведки Ирана сообщил, что "Запад не мог вынести поворот Ирана на Восток, а примером тому была война в Украине".

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Топ комментарии

  • Сергій Шешеня
    Хто ще тепер буде казати, що Китай друзі?? Відмовляйтесь від покупок з Аліекспресс, хоч як би там дешево не був китайський хлам.
  • FT FT
    Ето те кто кричали что Украина решать все за столом переговоров и не должна вооружаться ато будет ескалация?
  • FT FT
    Пока Европа и США жуют сопли и думают нужно ли нам поставлять дальнобойные ракеты, три танка и два самолета, рашка и страны третьего мира вооружаются в том числе ЯО и закупают ударные беспилотники тысячами без никаких саммитов и нервотрепок
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