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Россия ударила по Украине ракетами с кораблей в Черном море и стратегических бомбардировщиков Ту-95, - Воздушные силы

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Для массированного ракетного обстрела Украины утром 10 февраля Россия привлекла три корабля в Черном море и стратегические бомбардировщики Ту-95.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

"Противник начал атаковать Шахедами, прощупывая слабые места ПВО. Кроме Шахедов, также было выпущено, по предварительной информации, 6 крылатых ракет Калибр, 5 из них были сбиты. Также сбито 5 из 7 Шахедов.

Далее начались атаки по всей Украине с самолетов стратегической авиации, с кораблей в Черном море. Были запущены крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Три корабля были привлечены: ракетный катер, фрегат и подводная лодка. Также привлекли 8 самолетов стратегической авиации Ту-95. Волгодонск и район Каспия - традиционные места запуска крылатых ракет", - рассказал Игнат.

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Топ комментарии

  • Ри Лайли
    Невже не можна якось ті кораблі дістати? Чи вони безкінечно будуть Україну бомбардувати?
  • Ben23
    Без ответки это будет продолжаться бесконечно. Пожимание ручек за Западе не поможет против этих психопатов
  • JKL 8590
    Будуть бомбардувати до тих пір поки їм не дадуть пи*зди. А коли це має статися, покищо невідомо.
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