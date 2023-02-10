День без отключения света отменен из-за российской атаки, - "Укрэнерго"
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"Энергосистема Украины подверглась сегодня 14-му массированному ракетному удару и ночью – 16-й атаке вражескими БПЛА. Основной целью россии снова были электростанции и объекты высоковольтной сети. География поражений – восточные, западные и южные регионы Украины. Самая сложная ситуация на данный момент в Харьковской области. Сейчас там продолжаются аварийные отключения. Сетевые ограничения из-за атаки действуют на Хмельнитчине, а также сохраняются в Одесской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
В настоящее время наблюдается значительный дефицит в энергосистеме.
"Ремонтные бригады "Укрэнерго" уже занимаются ликвидацией последствий прилетов и приступают к аварийно-восстановительным работам. В других регионах постепенно покрытие потребления возвращается в пределы определенных лимитов.
Обнародованный ранее график проведения измерений фактического потребления электроэнергии отменен. О новом расписании проведения измерений и необходимого для этого снятия ограничений потребления будет сообщено дополнительно", - отметили в компании.
Ранее сообщалось, что в каждом регионе Украины на один день отменят графики отключения света. Будут проводить измерения почасовой активной электрической нагрузки.