Над Криворожским районом силы ПВО сбили 4 ракеты, из них 3 - в черте города

В Криворожском районе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты, в том числе 3 - в черте города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"В периметре Криворожского района сбиты 4 вражеские ракеты, в том числе 3 в черте города. Есть падение фрагментов на территорию частного сектора. Больших разрушений нет, люди не пострадали.

Другие ракеты от города отвернули", - говорится в сообщении.

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