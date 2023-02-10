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Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы

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зсу,мобільні,ппо,групи
Силы противовоздушной обороны уничтожили 61 вражескую цель российских оккупантов во время массированного ракетного обстрела.

Об этом сообщило командование Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"10 февраля враг нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.

С воздуха враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс, выпускавшими ракеты Х-101 и Х-555 из районов Каспийского моря и Волгодонска.

С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".

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По состоянию на 11:30 противник осуществил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (в т.ч. ночные пуски)", - говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", о которых сообщали ранее.

Силы ПВО уничтожили 61 ракету оккупантов, всего россияне запустили 71, - Воздушные силы 01

Топ комментарии

  • Александр Костченко 06e1ff2c
    Молодцы!!! Даешь 100% сбитых пирад-ракет)
  • Hanka Panyanka
    вже про це говорили неодноразово - вони виготовляють нові, санкції цьому не дуже заважають...
  • Олександр Юр 76461ee7
    Ефективність майже 86 відсотків.
    Непагано так!
    Молодці наші захисники!
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