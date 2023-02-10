Россия из-за санкций сократит добычу нефти на 5%
Об этом сказал российский вице-премьер Александр Новак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, Россия расценивает введенный механизм ограничения цен на российскую нефть как вмешательство в рыночные отношения и сокращение добычи будет способствовать их восстановлению.
"На сегодняшний день мы полностью реализуем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено ранее, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка". Поэтому Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки". Это будет способствовать восстановлению рыночных отношений", - заявил он.
По итогам 2022 года добыча нефти в России достигла 535 млн тонн, что соответствует примерно 10,74 млн баррелей в сутки. То есть сокращение добычи составит около 5%.
Напомним, Россия еще с октября угрожала снизить производство нефти, если Запад ограничит цену на нее.