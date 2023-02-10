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Российский пропагандист Фомин (Татарский) требует военно-полевые суды для мобилизованных россиян, не желающих идти в бой

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По мнению Татарского, это поможет справиться с ситуациями, когда россияне отказываются идти в бой.

Об этом Максим Фомин ("Владлен Татарский") пишет в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - отметил он.

По мнению Татарского, решить проблему помогут военно-полевые суды.

"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - добавил он.

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Российский пропагандист Фомин (Татарский) требует военно-полевые суды для мобилизованных россиян, не желающих идти в бой 01

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Топ комментарии

  • Грицько Добрий
    А цей підор з гАряШШєго танка строче?
  • Чайка Київ
    Сотні тисяч баранів. Зброя на руках, лядь (вибачте). Не хочете воювати, пристрельте командирів та шуруйте на кремль, ***** знімати.
  • Старый зольдат
    Но сам то он, обсос, в бой не идёт. И даже не собирается.
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