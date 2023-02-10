Российский пропагандист Фомин (Татарский) требует военно-полевые суды для мобилизованных россиян, не желающих идти в бой
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По мнению Татарского, это поможет справиться с ситуациями, когда россияне отказываются идти в бой.
Об этом Максим Фомин ("Владлен Татарский") пишет в своем телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пишут с фронта: мобилизованные из одного региона РФ (не хочу называть - стыдно за почти земляков) отказываются идти в бой. Всё развивалось успешно, но из-за этого произошла заминка", - отметил он.
По мнению Татарского, решить проблему помогут военно-полевые суды.
"Пора вводить трибуналы и военно-полевые суды. Мера не популярная, но по-другому такие войны не выигрывают", - добавил он.