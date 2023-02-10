Сегодняшний обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, является вызовом НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.
Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.
Президент заявил, что во время сегодняшнего обстрела были попадания и жертвы.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.
В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.
В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.