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Сегодняшний обстрел, во время которого ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, является вызовом НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызов НАТО.

Об этом он сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии. Очередное доказательство того, что террор не знает, и никогда не будет знать никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины – это защита всей Европы и мира, каждой страны, которая просто хочет жить. Сегодняшние ракеты – это вызов НАТО, коллективной безопасности, террор, который можно и нужно остановить, мир должен остановить.

Я благодарю всех, кто это понимает. Спасибо всем, кто помогает. И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - отметил глава государства.

Президент заявил, что во время сегодняшнего обстрела были попадания и жертвы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

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Топ комментарии

  • Alex Dev 0616d21e
    Кращою відповідю НАТО буде надання Україні літаків F-16, танків 500шт., потужних ракет на 300км, протикарабельних ракет на 1000км.
  • Tema9
    Якби Зєля був не такий тупий і не їхав в Оман і не поставив зрадників на ключові пости в державі, то зараз би не їздив як порноактриса, випрошуючи з усіх сторін, і не мав скільки критики і насмішок. А якщо він думав, що рулити державою так легко як і велосипедом, то нехай тепер їздить і сам виправляє свої косяки.
  • Epic boxing
    Не понимаю это сцикливости, ведь никто же не говорит начинать войну с парашкой, которой они так бояться. Достаточно сказать, что будем сбивать любую ракету на подлете, тоесть над западной Украиной, и все.
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