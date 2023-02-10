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Российская ракета точно нарушила воздушное пространство Румынии и Молдовы, пролет зафиксировала украинская РЛС, - Воздушные силы

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ракета,ракети
Несмотря на отрицание Минобороны Румынии, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинская радиолокационная система таки зафиксировала пролет российской ракеты в небе над Румынией и Молдовой.

Об этом он заявил в комментарии Бабелю, передает Цензор.НЕТ.

"Две российские крылатые ракеты "Калибр" пересекли границу Украины с Молдовой и Румынией в направлении Черновцов. Россия уже не впервые прибегает к подобным провокациям. Такое уже было с Беларусью, когда ракета летела практически по линии границы и мы сбили ее, чтобы исключить угрозу для Добротворской ТЭС", - отметил он.

По его словам, Молдова также сначала отрицала пролет ракет через свою страну, но потом они признали это.

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"Произошел серьезный инцидент. Румыния должна разобраться с этим перед тем, как делать преждевременные выводы. Одно мы знаем точно – наши данные четко указывают на то, что ракета нарушила воздушное пространство упомянутых стран", – добавил Игнат.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что две российские ракеты пересекли воздушное пространство Румынии и Молдовы.

В Минобороны Молдовы подтвердили нарушение воздушного пространства страны российской ракетой.

В то же время, Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о том, что российская ракета пересекла румынское воздушное пространство.

Президент Зеленский назвал сегодняшний обстрел Украины, в ходе которого российские ракеты прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии, вызовом НАТО.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Короче, надо ПВО НАТО отправить к нам на повышение квалификации !
  • Vladko 50abb453
    Им уже американцы позвонили и сказали все замять. Два убитых тракториста в Польше из-за кацапов (притом не имеет значения, чья ракета, это как полицейский обоснованно и с полной необходимостью стреляет в преступника, ловит рикошет и убивает гражданского, так смерть гражданского всегда повесят на преступника во всех штатах в США) - тоже самое.

    НАТО скорее всего вообще не способно вступить в войну. Если на него нападут по-настоящему, скорее всего в течение 24 часов оно развалится, начиная с Италии и Франции. По-крайней мере до 24-го февраля точно бы развалилось, а теперь может и уверенность в себе появилась. И уж железно могу сказать, что если НАТО объявит всеобщую мобилизацию даже для работников тыла, то правительство тут же снесут на митингах далеко не в одной стране и потребуют выйти из НАТО. Та и зачем США все эти события, у них итак контракты оружейные и газовые принесут сотни миллиардов долларов в казну (и триллионы частным компаниям), Европа итак уже порвала с кацапами и с Китаем в том числе, им просто надо зафиксировать результат.
  • Tychus Findlay
    А нічо. НАТО має витрусити гівно зі штанів і покінчити з монстром, якого вони самі ж і вигодували.
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