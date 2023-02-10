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Польша готова принять Саакашвили на лечение

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саакашвілі
Польша предложила грузинскому правительству принять на лечение бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после заседания Европейского Совета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Польша инициировала, и я говорил со многими премьер-министрами по этой теме, предложения грузинскому правительству, чтобы Михеил Саакашвили, бывший президент Грузии, мог лечиться в Польше", - сказал Моравецкий.

"Мы боимся, что в Грузии он может столкнуться со всем худшим. Если Грузия хочет рассчитывать на положительный ответ на свои европейские стремления, она также должна серьезно отнестись к этому обращению, уже формулируемому дипломатической службой Рады", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Kindrat74
    Як на мене, то лохонулись грузини... Багато в чому й доброму і поганому ми схожі ((( Як, наприклад, обирати лайно після нормальних президентів і урядів, котрі змінювали життя в кращий бік ((
  • Саня Мантула 143b28a2
    Тобі покидьок вже і доза не допоможе
  • Вал Кочин 16671b7d
    Михуїлу потрібна доза...
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