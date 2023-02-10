13 боевиков "ЛНР", прикрывавших побег российских оккупантов из Харьковщины, приговорены к 13 годам заключения, - СБУ

13 жителей Луганской области добровольно согласились сотрудничать с российскими войсками еще до полномасштабного вторжения. Мужчины начали служить в так называемой "народной милиции ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"По данным следствия, приспешниками агрессора оказались жители Луганщины, добровольно вступившие в ряды подконтрольной захватчикам "народной милиции ЛНР" накануне полномасштабного вторжения."

Таким образом, они "откликнулись" на призывы террориста Пасечника о проведении так называемой "общей мобилизации" на временно захваченной территории региона. Среди них – четверо бывших заключенных, ранее отбывавших наказание в местных колониях за совершение тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения "мобилизованные" вошли в состав оккупационных группирований Южного военного округа ВС РФ и активно участвовали в боевых действиях на восточном фронте. Во время контрнаступления ВСУ боевики прикрывали бегство российских войск из Харьковщины.

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Злоумышленников взяли в плен во время контрнаступления Сил обороны на Харьковском направлении.

На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал преступников виновными по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности непредвиденных законом вооруженных формирований).

По материалам украинской спецслужбы суд назначил им наказание в виде 13 лет тюрьмы.

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