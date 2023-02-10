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Во Львовской области вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры - ОВА

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обстріл,львівщина
Выпущенная российскими оккупантами ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг попал в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты", - сообщил Козицкий.

В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью в пятницу девять российских ракет.

По данным ОВА, одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывной волной повреждены окна здания.

В Золочевском районе ракета оккупантов упала в 4 метрах от автобусной остановки. Не взорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием.

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Топ комментарии

  • Petrov Viktor
    Хтось може сказати, чого беспілотником не в.бати по лукашильскому аеродрому, щоб вони не дрочили тривогами при зліті мігів -31.
  • Николай 6be44be7
    Збили 9 з 10. 90%!!! Слава ППО!
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Зрадники продовжують ставити маячки для рашистів, а йолопи-агенти, викладають результати обстрілів рашистами України!! Знову гинуть Українці!! А Стафачук-Зеленський-Шмигаль усе продовжують розказувати… та «нерозкачувати» човни, наповнені агентами московії в Україні!!
    Вішати таких треба нещадно, біля обл, рай, міськдержадміністрацій !!!!
    Для військових в ТУРБОРЕЖИМІ, у момент, зміни до Законів внесли у ВРУ щодо посилення покарань, а тут цілий рік, 360 днів, параліч привладна розумова щодо посилення кари для опозажопних агентів московії та ригоАналів!!!

    Дії чи бездіяльність привладних, призводить до смертей Українців!!!
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