Во Львовской области вражеская ракета попала в объект критической инфраструктуры - ОВА
8 63011
Выпущенная российскими оккупантами ракета попала в объект критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг попал в объект критической энергетической инфраструктуры. Начался пожар. На месте работают все службы. Масштабы повреждений изучают специалисты", - сообщил Козицкий.
В общей сложности силы противовоздушной обороны сбили над Львовской областью в пятницу девять российских ракет.
По данным ОВА, одна ракета упала недалеко от санатория во Львовском районе. Взрывной волной повреждены окна здания.
В Золочевском районе ракета оккупантов упала в 4 метрах от автобусной остановки. Не взорвалась. Спасатели работают над ее обезвреживанием.