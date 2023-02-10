В оккупированном Мариуполе блокпосты на въездах усилили снайперскими точками, - Андрющенко

Въезды в оккупированный Мариуполь рашисты контролируют не только мобильными блокпостами, но и снайперскими точками.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируется не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - говорится в сообщении.

Андрющенко отметил, что даже на оккупации такого не было. Установление снайперских точек – это безусловные последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ.

Также читайте: Оккупантам в Мариуполе из-за перестрелок запретили продавать алкоголь, - Андрющенко