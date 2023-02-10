В оккупированном Мариуполе блокпосты на въездах усилили снайперскими точками, - Андрющенко
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Въезды в оккупированный Мариуполь рашисты контролируют не только мобильными блокпостами, но и снайперскими точками.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очередное усиление контроля оккупантами. Теперь въезд в город вновь контролируется не просто мобильными блок-постами, но точками снайперов рядом", - говорится в сообщении.
Андрющенко отметил, что даже на оккупации такого не было. Установление снайперских точек – это безусловные последствия провала контрпартизанской деятельности ФСБ.