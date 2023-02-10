На оккупированной части Запорожской области увеличивается количество "вагнеровцев". Живут, как бездомные, в морских контейнерах, - Федоров

На оккупированной территории Запорожской области становится больше бойцов российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"В своей пропаганде они говорили о занятии новых населенных пунктов, но это выдумки. Мы видим, что количество рашистов увеличивается. На этой неделе наши жители говорили, что видели новых вагнеровцев в Васильевке, они заехали в Михайловку, и в поселок Мирное (7 км до Мелитополя) очередная партия вагнеровцев заехала. Живут они как бездомные - в морских контейнерах", - отметил глава города.

Их количество действительно увеличивается на временно оккупированной части Запорожской области, добавил он.

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