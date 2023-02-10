Новости

На оккупированной части Запорожской области увеличивается количество "вагнеровцев". Живут, как бездомные, в морских контейнерах, - Федоров

5 19313
вагнерівці
На оккупированной территории Запорожской области становится больше бойцов российской частной военной компании "Вагнер".

Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"В своей пропаганде они говорили о занятии новых населенных пунктов, но это выдумки. Мы видим, что количество рашистов увеличивается. На этой неделе наши жители говорили, что видели новых вагнеровцев в Васильевке, они заехали в Михайловку, и в поселок Мирное (7 км до Мелитополя) очередная партия вагнеровцев заехала. Живут они как бездомные - в морских контейнерах", - отметил глава города.

Их количество действительно увеличивается на временно оккупированной части Запорожской области, добавил он.

Читайте также: Оккупанты обустроили мобильный крематорий в Токмаке для сокрытия потерь, - Генштаб ВСУ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Sav 8157c114
    для таких уродів контейнер- це вілла в Каннах
  • Alex Dev 0616d21e
    дуже зручно, закрив на замок, і не зібуться.
  • Артур Голубенко
    Контейнер удобен тем, что это пакостное дерьмо не разлетается по всей округе и не засирает нашу природу.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости